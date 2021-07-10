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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت المرصد 1 زيارة
صحيفة المرصد : بثت قناة الإخبارية تقريراً حول استياء التجار بسبب التلاعب في الأسعار بالمدينة هذا العام 1442 .
وقال مواطن مشارك بمهرجان التمور بالمدينة أن سعر الروثانا وصل هذا العام 50 ريال والحلية بيعت بـ30 و40 ريال.
وأوضح المواطن أن الأسعار تتوقف على العرض والطلب فالروثانا تبدأ بـ60 ريال ثم تقل بالتدريج لـ40 و35، مؤكداً أنهم إلى الآن لم ينجحوا في المهرجان هذا العام لا من حيث الموقع المؤهل أو المكان المحيط.
وطالب التجار بإيجاد حلول لهذا التلاعب ووضع حد لتذبذب الأسعار التي تختلف من منطقة لأخرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : استياء تجار التمور بالمدينة بسبب تلاعب الأسعار .. ويكشفون عن سعر الروثانا والحلية هذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.