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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 26 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت “الهيئة العامة للموانئ السعودية”، مساء اليوم السبت، عن وصول سفينة بيليسيما العملاقة إلى ميناء جدة الإسلامي وسط أجواء احتفالية بقدوم أول سفينة كروز.
وقالت “موانئ” في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “إن وصول سفينة بيليسيما يؤكد على الجاهزية العالية للميناء لاستقبال السياح وسط الخدمات المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية”.
وأضافت: أن “استقبال ميناء جدة الإسلامي لأول سفينة كروز اليوم؛ يؤكد على قدرته على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن وتمكين الموانئ السعودية لمختلف القطاعات والصناعات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول سفينة كروز عملاقة تصل إلى ميناء جدة لاستقبال السياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.