تراند الفن: “تم القبض”.. شاهد: فيديو جديد عن أبرز جرائم الأسبوع وسقوط مرتكبيها “في قبضة رجال الأمن”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : نشر حساب “الأمن العام” على موقع “تويتر” مقطع فيديو تحت عنوان “تم القبض”، يستعرض من خلاله أبرز الجرائم خلال الأسبوع، والتي تم القبض على مرتكبيها.

وجاءت الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها على النحو التالي:

– القبض على خمسة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية، وفتح المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، حيث قُدرت قيمة المسروقات بملغ (223.000) ألف ريال.

– القبض على مواطنين في الرياض، يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عِدة مركبات، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

– القبض على مواطن بالرياض يقود مركبته ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه أثناء القيادة.

– القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في مكة المكرمة، قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبات، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (567.000) ألف ريال.