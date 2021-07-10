تراند الفن: وصول الرجاء المغربي لملعب “الصداقة” استعدادًا لنهائي الكونفدرالية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - وصل منذ قليل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي إلي ملعب “الصداقة” بدولة بنين، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُعد النسخة الحالية من البطولة، هي الثامنة عشر بالمسمى الجديد “الكونفدرالية الإفريقية”، التي انطلقت في 2004، حيث كان أول أبطالها نادي هارتس أوف أوك الغاني.

ويسعى فريق الرجاء المغربي بقيادة مدربه التونسي الأسعد الشابي لتحقيق الفوز، وحصد لقب قاري لمصالحة جماهيره، بعد أن ابتعد الفريق الأخضر عن المنافسة على لقب الدوري المحلي.

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