تراند الفن: مستشفى منوف العام ينقذ حياة طفل بعد افتتاح قسم المخ والأعصاب (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - تمكن اليوم أطباء المخ والأعصاب بمستشفى منوف العام التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، من إنقاذ حياة طفل سقط من علو، وذلك عقب افتتاح القسم رسميًا أمام المرضى، والتي تعد أولى الحالات التي يتم إجراء الجراحة لها.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن قسم المخ والأعصاب بمستشفى منوف العام، استقبل أولى الحالات، وكانت لطفل سقط من ارتفاع، ونتج عنه نزيف على المخ، وتم إجراء العملية الجراحية وتفريغ النزيف بالمخ مع إيقاف الشرايين وإغلاق عظام الجمجمة بطريقة تجميلية، وإنقاذ حياة الطفل المصاب، وذلك بعد افتتاح القسم بأيام قليلة.

ووجه الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر لطاقم الأطباء بمستشفى منوف العام على الدقة والتميز في إجراء العملية، وإنقاذ حياة الطفل المصاب، مؤكدا سعي المديرية لافتتاح تخصصات جديدة في المستشفيات لإنقاذ حياة المرضى.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، افتتح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى منوف العام، الذي يخدم قطاعا سكانيا ضخما على مستوى المحافظة، وكذلك تم افتتاح عيادة جراحة المخ والأعصاب، في حضور كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة أماني المعداوي، إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام.

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