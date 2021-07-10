تراند الفن: العناني يبحث تطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بوزارة السياحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 مساءً - عقد مساء اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بالجيزة، اجتماعًا مع ممثلي الشركة الدولية التي تم التعاقد معها حديثًا لتتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو تطوير ورفع كفاءة وتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للهيئة للترويج السياحي لمصر داخليًا وخارجيًا، من خلال محتوى جديد ومتطور في ظل تزايد أهمية المنصات الرقمية المختلفة والتي أصبحت لغة العصر نظرًا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وسوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو الشركة عرضا تقديميا عن خطتهم لتطوير وإدارة الموقع الالكتروني الترويجي ومنصات التواصل الاجتماعي للهيئة بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد المصري بصورة أكبر وإلقاء الضوء على المقومات المتنوعة له، وذلك في إطار تنفيذ ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي والتي على أساسها سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار ممثلو الشركة إلى أنه سيتم إعداد منشورات متعددة (Posts) تتضمن محتوى دعائي متنوع من خلال طرق عرض مبتكرة من صور وأفلام قصيرة لإبراز مصر كمقصد سياحي نابض بالحياة وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، بالإضافة إلى عرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة في مصر.

ومن المقرر أن يتم ترجمة محتوى هذه المنشورات والمواد الدعائية إلى 13 لغة ليتم وضعها والاستفادة منها وفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة في الأسواق المستهدفة، حيث أن لدي هذه الشركة 4 أذرع ستقوم من خلالها بشراء المساحات الإعلانية لمواقع التواصل المختلفة والموقع الإلكتروني، إلى جانب العمل على إنتاج المحتوى الدعائي الذي سيتم نشره والاستعانة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة هذا المحتوى للغات المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.