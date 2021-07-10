شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال أقوى الخصومات تصل ل 45%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية 2021م، مكتبة جرير من المكاتب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة أي أنها متخصصة في بيع الكثير من المنتجات على رأسها الجوالات والتلفزيونيات، وهذه العروض يرغب في التعرف عليها الكثير من أجل الاستفادة منها وشرائها بالخصم المقدم عليها، ولذلك إذا كنت تريد التعرف على العروض المقدمة من مكتبة جرير فعليك باستكمال قراءة هذا المقال. عروض جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير هاتف هواوي نوفا 7 وصل سعرها إلى 1649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف أيفون 12 برو ماكس إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي

تنزيلات جرير هاتف آبل آيفون 12 برو وصل سعره إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4699 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف أوبو رينو 3 زد إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1499 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5399 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 7999 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير اليوم على هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا بسعة حجم “128 جيجا بايت” وصل سعره داخل العرض إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجا بايت” إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.

هاتف موتورولا 5 جي رانر بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الجرافيتي اللامع وصل سعره إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5999 ريال سعودي.

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