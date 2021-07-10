شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 45% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يقدم أفضل العروض والخصومات على السلع الغذائية المقدمة منه وعلى كافة احتياجات الأسرة والمنزل وهذه العروض تصل إلى 50% ولفترة محدودة حتى نفاذ الكمية، ويمكنكم الاستفادة من هذه العروض من خلال فروع الهايبر داخل مدن المملكة العربية السعودية ولذلك يجب عزيزي القارئ استغلال هذه التخفيضات لشراء كل ما ترغب به. عروض بنده الأسبوعية أقوى خصومات بنده السعودية: عروض بنده اليوم حليب مجفف كامل الدسم نيدو كامل الدسم وصل سعره إلى 57.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 92.95 ريال سعودي.

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