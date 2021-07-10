شوف عروض بنده اليوم Panda أقوى عروض العيد على مختلف الأجهزة

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم Panda تقدم أقوى العرض على جميع الأجهزة المختلفة. تنتشر متاجر هايبر بنده بكثرة في جميع أنحاء المملكة العربية لتلتف في كل مكان وتصل إليك بكل سهولة. كما يحاول مؤسسي هايبر بنده الوصول للعملاء والعمل على فتح أكثر من متجر في السعودية للعمل على راحة العميل. وحيث أنها تعمل على توفير الوقت والجهد على عملائها بجلب كل المنتجات التي يحتاجون إليها وبأسعار مناسبة لهم. نقدم لكم أقوى عروض العيد على الهواتف الذكية وملحقاتها. كما أنها تسعى دائماً لتقديم التخفيضات والخصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في جميع متاجرها بأسعار خيالية.

عروض بنده اليوم Panda أقوى عروض العيد على الهواتف الذكية وملحقاتها

يقدم هايبر بنده أقوى خصومات العيد على الهواتف الذكية، وبالإضافة إلى ذلك يقدم خصومات على الجوالات التي وصلت حديثاً في متاجرهم.

خصم 180 ريال على هاتف سامسونج أي 21 أس، مساحة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت. أما مساحة الذاكرة العشوائية (رام) 4 جيجا بايت، ومقاس الشاشة 6.5 بوصة. بسعر 649 ريال بدلاً من 829 ريال سعودي.

احصل على خصم 70 ريال على جوال لينوفو كي 13، مقاس الشاشة 6.5 بوصة، ومساحة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت. بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.

وصل حديثاً هاتف فيفو واي 51، مقاس شاشة الهاتف 6.5 بوصة. كما أن مساحة الذاكرة الداخلية للجهاز 128 جيجابايت، والمساحة العشوائية 4 جيجابايت. سعر الجهاز 929 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي، بخصم 7%.

خصم 250 ريال على جوال هواوي نوفا 7 أي، مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت. بسعر 899 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

كيبل (كابل) شحن أيفون A مقاس 1m بسعر 65 ريال بدلاً من89 ريال سعودي. أما B مقاس 2m بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده على أجهزة اللابتوب والشاشات الإلكترونية

خصم 100 ريال على لابتوب سيليرون، مقاس الشاشة 16.6 بوصة. مساحة الذكرة العشوائية 4 جيجابايت، يعمل بنظام أندرويد 10. كما أن حجم قرص التخزين 1 تيرابايت. بسعر 1549 ريال بدلا من 1649 ريال سعودي.

تلفزيون أي تي سي، مقاس الشاشة 55 بوصة، تلفزيون ذكي، درجة وضوح عالية الجودة. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1971 ريال سعودي، واحصل على خصم 372 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية