تراند الفن: جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بعين شمس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - أمرت جهات التحقيق بتشريح جثة شاب عثر عليها ملقاة بشارع 6 أكتوبر بمنطقة مساكن عين شمس، وكذلك تفريغ الكاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده وجود جوال تخرج منه رائحة كريهة بشارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس في المنطقة الفاصلة بين دائرتي قسم شرطة عين شمس والسلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.