فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له مع عاملة منزله على

صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ووجه رسالة لها كتبها في تعليق : “شكراَ

يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها معانا و أخلاقك و طيبتك”.

وأشاد المعلقون بخطوة أحمد الفيشاوي واعتبروها انسانية لأبعد

الحدود وأثنوا على تواضعه.

من ناحية ثانية، لا زال أحمد يصوّر مشاهده في فيلم

“ريتسا” من تأليف معتز فتيحه و اخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة،

عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد الفيشاوي ينشر صورته في أحضان خادمته: شكرًا يا فلورنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.