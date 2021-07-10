فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - ظهرت بطلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، في

فيديو منهارة من البكاء، بعد ان تسبب الشبه بينها وبين فتاة في تدمير حياة هذه

الفتاة وتعرضها للتنمر بسببها.

وروت الفتاة تجربتها الأليمة مع التنمّر، لأنها تشبه ميا،

على وقع كلمات أغنية “Cage the

Elephant Cigarette Daydreams”.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على

موقع التواصل الإجتماعي، تكشف فيه أنها لا ترتدي نظارتها لأن الشباب في المدرسة الثانوية

يقولون إنها تشبه ميا.

وأضافت: “هذا يجعلني أشعر بعدم الارتياح… بدأت أتعرض

للتنمّر عندما كانت أبلغ من العمر 13 عامًا”.

ميا أعادت نشر الفيديو وهي تبكي، مُعلّقةً: “أنا آسفة

جدًا. لم أعد أرتديها لهذا السبب”، فحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وتفاعل العديد

من المتابعين حول العالم مع قصة الفتاة المحزنة.

وكانت ميا باعت نظارتها الشهيرة، التي إرتدتها خلال عملها

في الأفلام الإباحية بالمزاد، مقابل 100 ألف دولار أميركي، في محاولة لجمع الأموال

للصليب الأحمر اللبناني، بعد إنفجار مرفأ بيروت العام الماضي.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مايا خليفة تنهار من البكاء .. شاهد السبب الصادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.