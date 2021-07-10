تراند الفن: العثور على جثة طفل مجهولة بترعة الإسماعيلية في الخانكة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 مساءً - عثر أهالي منطقة أبو زعبل، التابعة لدائرة مركز الخانكة، على جثة لطفل غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية، دائرة المركز، وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من أهالي أبو زعبل دائرة المركز، بالعثور على جثة مجهولة لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، غارقًا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم فحص الجثة والتي لم تم العثور فيها على أي إصابات، ولا يوجد معه أى متعلقات تثبت هويته، فيما تم نقلها لمستشفى الخانكة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

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