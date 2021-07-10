تراند الفن: “منزله بلا أسوار أو أبواب”.. شاهد: مواطن في حائل يحوّل بيته إلى مجلس لاستقبال الضيوف يوميًا

صحيفة المرصد : حوّل المواطن نايل الشمري، منزله في منطقة حائل إلى مجلس مفتوح لاستقبال الضيوف يوميًا وعابري السبيل، وجعله بلا أبواب أو أسوار.

وأوضح “الشمري” خلال تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، أنه هدم أسوار منزله، مستمدًا الفكرة من مجاورته للجبل المشهور بعبارات الترحيب، مؤكدًا أن المجالس المفتوحة تُعد من الأمور التي يتوارثها أهل المنطقة.

بدوره، ذكر المؤرخ الاجتماعي رشيد العليقي، أن هذه المجالس يمتد تاريخها إلى أكثر من 100 عام، لافتًا إلى أنها تسهم في ترابط الناس ومعرفة أحوال بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن منزل المواطن نايل الشمري الذي تحوّل إلى مجلس مفتوح لاستقبال الضيوف يجاور “جبل أجا” المكتوب عليه لافتة مضيئة كما ظهر في التقرير “أهلا بكم في حائل”.