تراند الفن: “أرامكو” تعلن رسمياً عن أسعار البنزين والديزل والغاز لشهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت شركة “أرامكو”،اليوم السبت، عن المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز. وسجلت الأسعار الجديدة لشهر يوليو : – بنزين 91 بسعر 2.18 ريال – بنزين 95 بسعر 2.33 ريال – الديزل بسعر 0.52 ريال – الكيروسين بسعر 0.70 ريال – الغاز المسال بسعر 0.75 ريال الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه أعلنت عن صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م. وتضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

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