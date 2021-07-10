تراند الفن: وزير الخارجية: مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن أجهزة الدولة تولي قضية سد النهضة اهتمامًا بالغًا، موضحا أن مصر أبدت مرونة كافية خلال المفاوضات للتوصل لاتفاق رغم التعنت الإثيوبي.

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه في حال تضرر مصر في حقوقها المائية أو تعرضها للخطر، فليس أمامها بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في الحياة.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة المجلس لمناقشة أزمة سد النهضة، الخميس الماضي، أن إثيوبيا لم تراعِ الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن مصر سبق وحذرت من الخطر الذي يهددها بسبب سد النهضة، وأننا نواجه تهديدًا لحياة أكثر من 100 مليون مصري.

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