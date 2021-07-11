تراند الفن: الزمالك: قدمنا عرضا ضخما لـ “أوجستي” لكنه رفض بسبب الصفقات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال ياسر عبد الوهاب، المشرف العام على كرة السلة في نادي الزمالك، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق للأبيض، طلب تأجيل التعاقد معه إلى بعد نهاية الموسم.

وتابع عبدالوهاب في تصريحات تليفزيونية: “تحدثنا مع أوجستي بعد نهاية الموسم، ولكنه طلب السفر للإجازة، وبعدها تواصل الزمالك معه، حيث طالب بإرسال عرض لتجديد التفاوض”.

وتابع: “أوجستي كان مبهورًا بعرض الزمالك الكبير، وقال إنه كان لا يتوقعه، ولكنه اعترض على الصفقات لأن الزمالك سيتعاقد مع لاعب واحد فقط، والظروف صعبة مع الأبيض بسبب رحيل عدد من اللاعبين، وقال إنه صعب يتولى مهمة تدريب الزمالك”.

وأضاف: “المدرب قالنا إنه لا يرغب في الاستكمال مع الزمالك بسبب الأوضاع بالموسم الجديد، بسبب رحيل عدد كبير من اللاعبين، واعتذر عن التجديد لهذا السبب”.

وأكمل أنه بالرغم من تغير اللجان التي تدير الزمالك، إلا أنه تم صرف كافة المستحقات، مضيفا “أوجستي حقق البطولات مع الزمالك لكنه من الممكن أن ينتقل إلى نادٍ لم يحقق أي بطولات.

وعن توقيعه للنادي الأهلي، علق: “أوجستي لم يوقع مع أي نادٍ حتى الآن ولكن من حق الأهلي التفكير فيه كمدرب”.

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