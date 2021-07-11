فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أجرت الأميرة البندري آل سعود، زيارة إلى معرض للعباءات في واجهة الرياض، وتفاجأت بعد مقابلة أحد المصممين لصغر سنه وعمله في مجال التصميم. ونشر الشاب السعودي على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الأميرة البندري إلى مكان عرضه للعبايات وتفقده مع مجموعة من مرافقاتها. وعلق مصمم العبايات على الفيديو، بقوله: “اليوم زارتني الأميرة البندري آل سعود.. مصدومة لأني ولد وأصمم عبايات.. تقول أنت انفردت صح”. وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع من جانب المغردين على موقع “تويتر” الذين دشنوا هاشتاقًا بعنوان “بوعبايةاستمر”، وأشادوا بتميزه في مجاله.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/1111-17.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأميرة البندري تزور “معرض عبايات” في واجهة الرياض.. وتتفاجأ بعد مقابلة أحد المصممين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.