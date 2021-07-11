تراند الفن: «حساب المواطن» يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

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