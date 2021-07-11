تراند الفن: الخواجة: طارق حامد والونش أبناء شرعيين للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تحدث محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، عن مستوى الثنائي محمود الونش وطارق حامد، مع الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال الخواجة في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم: “معظم لاعبي الجيل الحالي في الزمالك لديهم انتماء كبير للنادي، وطارق حامد والونش أبناء شرعيين للنادي”.

وأضاف: “شيكابالا ابن نادي الزمالك ويؤدي دور الكابتن بأفضل صورة، خاصة في احتواء المشاكل بين اللاعبين، ويعجبني انتماء محمود الونش للزمالك، وأشعر دائما أنه من أبناء النادي”.

وأكمل: “يعجبني كثيرا إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أكرم توفيق لاعب الأهلي، ومحمود الونش لاعب الزمالك، جميعهم يستطيعون الاحتراف في أوروبا”.

وواصل قائلا: “مدرب أهلاوي أقنعني أنا وفاروق جعفر بالاختبار في ناشئين الأهلي بقطعة شيكولاتة قبل انضمامي للزمالك، ومصطفى حسين رفضني في اختبارات الأهلي فعدت ونجحت بالزمالك”.

وأتم الخواجة تصريحاته قائلًا: “كنت صديق مقرب لوالد ميدو، ونصحته بترك ميدو للاحتراف في أوروبا من أول مرة رأيته بها بالملعب، كنت دائما ما أقول له ده مش بتاع هنا، لازم يسافر بره”.

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