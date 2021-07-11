شوف عروض العثيم مول في السعودية وتخفيضات اكتساب حتى 60%.. اشتر رصيدك يكبر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في السعودية، عروض اسواق عبدالله العثيم في السعودية، تعتبر مجموعة أسواق عبد الله العثيم من أكثر الأسواق المعروفة داخل المملكة، حيث يثق جميع العملاء في هذه الأسواق ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم وجميع المنتجات الغذائية التي يبحثون عنها، كما أن شركة العثيم تمتلك الآن عشرات الفروع في كل مكان داخل المملكة، وذلك بهدف تسهيل عملية الشراء على العملاء ومساعدتهم في الوصول إلى فروع الشركة بسهولة.
عروض اسواق العثيم اليوم
نظراً لسعى شركة العثيم المستمر لإرضاء جميع العملاء، قامت شركة العثيم بتأسيس الموقع الالكتروني الخاص بشركتها، حيث أن هذا الموقع يحتوي على جميع المنتجات التي يتم عرضها من قبل الشركة بالإضافة إلى توزيعهم في أقسام لمساعدة العملاء على الوصول لهذه المنتجات بشكل سريع.
عروض العثيم الطازج اليوم
قامت شركة عبدالله العثيم بإتاحة خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام أفضل وسائل النقل التي تعمل على حفظ جميع المنتجات حتى يتم توصيلها إلى العملاء خاصةً المنتجات التي تحتاج إلى درجة تبريد عالية حتى لا تتلف، هذه الخدمة المفضلة لدى جميع العملاء في الفترة السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي تجنب الكثير من العملاء الأماكن المزدحمة التي من الممكن أن تساعد على انتشار الفيروس بشكل سريع.تقوم الشركة بإضافة كل المنتجات التي يبحث عنها العملاء بشكل يومي مثل المنتجات الغذائية على هذا الموقع الإلكتروني وذلك لسهولة الإطلاع عليها ومعرفة المنتجات الغذائية البديلة لها.
اسعار العثيم و بروشور العثيم
- عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر علبة جبن المراعي فيتامينات مثلث ١٢٠ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة جبن المراعي بالقشطة مربعات ١٠٨ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة حليب المراعي المركز سائل ١٧٠ مل ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة زبادي المراعي كامل الدسم ٢ كجم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر كيس كرواسون سفن دايز كاكاو ٥٥ جم ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة كريمة المراعي الطبخ جديدة للخفق ٥٠٠ مل ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة جالكسي غامقة وناعمة ٤٠ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة شيبسي ديمة فرفشة كاتشب ٢١ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة لكشوريو حلاوة كراميل ٨٠٠ جم ٢٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٢ ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة تونة قودي تندرينا ناعمة ٨٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة تونة ألوهات خفيف ١٨٥ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة تونة جرين فارمز خفيف قطع ١٧٠ جم ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة فول حدائق كاليفورنيا مقشور ٤٥٠ جم ١٠ ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة ذرة العملاق الاخضر حلو ٤ في ١٥٠ جرام ١٠ ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة سلاتونة ريوماري منوع ١٦٠ جم ٢٠ ريال سعودي.
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