تراند الفن: بامبو وعمر السعيد سلاح الزمالك للتعاقد مع حسام حسن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقديم عرض لنادي سموحة بمنحه لاعبين مقابل ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة والمعار إلي نادي أهلي طرابلس الليبي.

وعلم “القاهرة 24” أن الزمالك يرغب في منح سموحة عمر السعيد المعار إلى الجونة، إلى جانب كريم بامبو والمعار إلى نادي البنك الأهلي، والذين يرغبون بالفعل في التعاقد معه ومبلغ مالي مقابل الحصول على حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

ويدرس أعضاء لجنة الكرة مع لبيب كل تفاصيل العرض قبل التقدم به، خاصة وأن هناك اتصالات سابقة بين الزمالك وسموحة لضم هذا اللاعب إلا أن فرج عامر رئيس سموحة، يبالغ في طلباته المالية من أجل التخلي عن اللاعب.

وكان فرج عامر، قد طلب من قبل الحصول على 40 مليون جنيه من أجل التخلي عن مهاجم فريقه، قبل أن يقوم بإعاراته حتى نهاية الموسم لنادي أهلي طرابلس الليبي.

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