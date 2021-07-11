تراند الفن: رسميًا.. وضع اسم جيهان السادات على محور الفردوس (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، لوحة معدنية باسم الراحلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعدما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس.

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قرينته السيدة انتصار السيسي، وعدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قادة القوات المسلحة؛ جنازة الراحلة جيهان السادات، التي وافتها المنية الجمعة الماضية، مراسم جنازة عسكرية.

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