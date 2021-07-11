تراند الفن: المؤلف يحيى حمزة: مسلسل المماليك تجربة مختلفة أتمنى نجاحها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - يشارك يحيى حمزة السيناريست والمؤلف، في كتابة المسلسل التليفزيوني الجديد “المماليك”، من خلال ورشة كتابة تحت إشراف هشام هلال.

يضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم منهم، رانيا يوسف، محمد لطفي، بيومي فؤاد،، دوللي شاهين، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي وأحداثه سريعة ومشوقة.

أعرب حمزة لـ “القاهرة 24” عن سعادته بالتجربة الجديدة، خصوصا أنها تجمعه بعدد كبير من الفنانين، لافتا إلى أن قصة المسلسل وأحداثه مختلفة وتظهر به النجوم بشخصيات جديدة، متمنيا أن ينال النجاح الجماهيري والنقدي.

ويعد فيلم “الصفقة” آخر الأعمال الفنية التي قدمها يحيى حمزة، وشارك في بطولته أحمد التهامي، نرمين ماهر، مروة عبد المنعم، وأحمد فوزي، كما سبق ليحيى حمزة أن شارك في ورشة كتابة “بيومي أفندي”.

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