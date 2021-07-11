تراند الفن: سد النهضة وهبوط البورصات العالمية.. خبراء اقتصاد يوضحون أسباب خسارة البورصة 9 مليارات جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً -

قال خبراء اقتصاديون إن خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 9 مليارات جنيه، نتيجة هبوط البورصات العالمية، بالإضافة للأحداث المحلية.

وتابع الخبراء أن الأحداث المحلية وعلى رأسها تطورات سد النهضة أثرت بشكل كبير على البورصة، خصوصًا بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، مضيفين أن حديث الرأى العام عن نشوب حرب مع إثيوبيا يثير مخاوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض بتنسبة 1.43% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 657.8 مليار جنيه مقابل 667.3 مليار جنيه أول الأسبوع.

وأوضح الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، أن البورصة هي مرآة للأحداث الجارية وتأثرها بها أمر طبيعي، نظرا لأن البورصة تبنى على التوقعات.

وتابع رشار في تصريح خاص مع “القاهرة 24 ” أن المستثمر الأجنبي عندما يخسر أمواله بالخارج يهرع للبيع بالبورصة المصرية لتعويض الخسائر مما يودي إلى الهبوط بشكل مفاجئ.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10184 نقطة مسجلا انخفاضا بـ 0.7% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 0.13% مغلقا الفترة عند 2319 نقطة.

ومن جانه قال الدكتور شريف الدمرداش، إن البورصة المصرية شهدت الفترة الماضية حالة من بيع الأسهم والسندات من قبل المستثمريين الأجانب، مما ترتب عليه هبوط بالبورصة.

وذكر الدمرداش أن المستثمر يبحث عن المكاسب السريعة وعندم تظهر له فرصة للاستثمار خارج البورصة يبيع الأسهم والسندات الخاصة به، موضحًا أنه ليس من الضرورى أن يكون سبب البيع هو الأحداث الجارية للدولة الموجود بها البورصة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضي بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، حيث خسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

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