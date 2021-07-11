تراند الفن: وكيله: محامي باتشيكو طلب حيثيات حكم فيفا والزمالك لم يتوصل لجدولة مستحقاته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كشف شريف فاروق، وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، الذي أقيل مؤخرا من قيادة الفارس الأبيض.

وعن توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع باتشيكو من أجل إنهاء الأزمة قال فاروق، في تصريحات تلفزيونية: “فيفا ألزم الزمالك بدفع مبلغ معين ومنحه فترة للسداد وهذا آخر ما توصلت إليه”.

وتابع حديثه: “المحامي الخاص بالبرتغالي باتشيكو، طلب حيثيات حكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي على إثرها قامت بتخفيض حكم تغريم الزمالك وعلى أساس ذلك سيتصرف”.

أما عن وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك من أجل جدولة المبلغ أجاب: “هذا قرار نهائي، كان في جدولة قبل كده ولكن لا أعتقد أن تكون هناك جدولة، خاصة أن هذه المبالغ هي رواتب متأخرة للمدرب”.

وسبق وأقرت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط تسدد خلال 45 يوما، بدلا من 1.7 مليون يورو.

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