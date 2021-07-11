تراند الفن: قبل انطلاقه.. ننشر إجابة الامتحان التجريبي للغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية، للشعبتين الأدبية والعلمية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وينشر “القاهرة 24″، مراجعة نهائية مادة اللغة الألمانية للشعبتين الأدبية والعلمية.

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وفي نفس السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات، في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.

ونوهت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأنها تقوم باختبار للتابلت قبل الامتحان، وذلك للتأكد من سلامتها فنيًا، مؤكدة أنه سيتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو وجودها خارج المنظومة المؤمنة.

وأكدت الوزارة أنه غير مصرح للطلاب اصطحاب كتاب القواعد النحوية والقصة إلى امتحان اللغة العربية، وهذا ينطبق على اللغات الأخرى، مضيفة أنه في حالة وصول الطالب متأخرًا ستتم كل الإجراءات التأمينية والاحترازية، حيث يعد ذلك من وقت الامتحان.

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