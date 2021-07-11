تراند الفن: طلاق الفنانة أحلام يتصدر موقع تويتر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : تصدر هاشتاق “طلاق الفنانة أحلام” قائمة تريند موقع تويتر في السعودية والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب شائعات طلاق المطربة الإماراتية. وروجت حسابات على موقع “تويتر” أنباء غير مؤكدة حول طلاق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري. ونفت مصادر، صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من زوجها مبارك الهاجري، بسبب خلافات بينهما. جدير بالذكر أن الهاشتاق حصد عشرات آلاف التغريدات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنانة بشأن الشائعة المنتشرة هعلى “تويتر”.

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