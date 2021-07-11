تراند الفن: “الداخلية” تكشف ملابسات تداول صورة لطفل مكبل اليدين داخل “تروسيكل”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية من كشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لطفل مكبل من يديه وقدميه أعلى مركبة “تروسيكل” بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها “ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللى مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل والطفل كان خائف، ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين”.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما، طفل والده “مالك المركبة” يقيمان بالسلام بالقاهرة.

كما تبين تعدي والد الطفل المشار إليه على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها، بقصد تأديبه نظرًا لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله، وتم بإرشاده ضبط مركبة “التروسيكل” المستخدمة فى الواقعة “دون لوحات معدنية أو أوراق”. وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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