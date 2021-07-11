تراند الفن: ميسي يقود تشكيل الأرجنتين الأساسي أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه منتخب البرازيل بعد قليل، ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وجاءت تشكيلة الأرجنتين الأساسية كالتالي:-

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مونتيل – أوتاميندي – روميرو – اكونيا.

خط الوسط: باريديس – دي باول – دي ماريا – لوسيلسيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

وصعد منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب كولومبيا عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي.

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