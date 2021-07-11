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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 47 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : حسمت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، قضية فصل موظف سعودي من جانب مالك إحدى المؤسسات التي كان يعمل بها بسبب استمتاعه بإجازة اليوم الوطني الممددة “الاثنين” بتاريخ 14 محرم 1440هـ.
وبحسب “سبق”؛ صدر الحكم المكتسب للقطعية بإلزام المُدعى عليها بتعويضه عن الإنهاء غير المشروع، وكذلك تسليمه مبلغًا لقاء قيمة بدل الإجازة من 1- 6 – 1439 هـ حتى 14 – 1 – 1440هـ.
وكانت القضية استغرقت منذُ صدور الفصل والمطالبة من قِبل الموظف حتى صدور الحُكم واكتسابه للقطعية ثُم استلامه حقوقه وإنصافه؛ ما يُقارب سنة وتسعة أشهر.
وكان الموظف المفصول فهد بن صلاح الروقي، أكد أنه تم فصله بعد استدعائه من جانب مالك المؤسسة لسؤاله عن يوم الاثنين الذي أمر خادم الحرمين فيه بتمديد إجازة اليوم الوطني، ليفصله مديره ويقول له “احتفل براحتك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد سنة و9 أشهر.. “الموارد البشرية” تحسم قضية فصل موظف سعودي من عمله بسبب “احتفل براحتك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.