تراند الفن: بعد سنة و9 أشهر.. “الموارد البشرية” تحسم قضية فصل موظف سعودي من عمله بسبب “احتفل براحتك”

صحيفة المرصد : حسمت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، قضية فصل موظف سعودي من جانب مالك إحدى المؤسسات التي كان يعمل بها بسبب استمتاعه بإجازة اليوم الوطني الممددة “الاثنين” بتاريخ 14 محرم 1440هـ.

وبحسب “سبق”؛ صدر الحكم المكتسب للقطعية بإلزام المُدعى عليها بتعويضه عن الإنهاء غير المشروع، وكذلك تسليمه مبلغًا لقاء قيمة بدل الإجازة من 1- 6 – 1439 هـ حتى 14 – 1 – 1440هـ.

وكانت القضية استغرقت منذُ صدور الفصل والمطالبة من قِبل الموظف حتى صدور الحُكم واكتسابه للقطعية ثُم استلامه حقوقه وإنصافه؛ ما يُقارب سنة وتسعة أشهر.

وكان الموظف المفصول فهد بن صلاح الروقي، أكد أنه تم فصله بعد استدعائه من جانب مالك المؤسسة لسؤاله عن يوم الاثنين الذي أمر خادم الحرمين فيه بتمديد إجازة اليوم الوطني، ليفصله مديره ويقول له “احتفل براحتك”.