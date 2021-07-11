فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : هاجم المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان، وأطلق عليه “جمال خريان” ووصفه بكلب الروم. وقال الشليمي في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر : ” من فهد الشليمي إلى كلب الروم جمال خريان بدون تحية، وإلى رئيس قناة الجزيرة، هذا جمال خريان انهبل، يكتب كتابات تدل على أن فيه انهيار عصبي، وعنده مشكلة نفسية مع الإمارات “. وتابع الشليمي: “أنصح رئيس تحرير الجزيرة إنه يودع الرجل هذا، كبير في السن يمكن فيه جنون، أو الزهايمر، أو فوبيا الإمارات”. وأضاف: “خلص من الإمارات دار علي، ووصفني بأني صهيوني ومرتزق، مين اللي كان يحرض على أراض الفلسطينيين أنا ولا أبوك، بعدها يقول أهلى في السعودية، توهم صاروا أهلك بعد سنتين ونص تشتم فيهم، الرجال استخف رسمي”. واختتم قائلاً : ” اسمع مني روح افحص قواك العقلية، أنت وصلت لمستوى إحباط، وبالنسبة للإمارات نعال طفل تسواك أنت وقناتك “.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكويتي فهد الشليمي يهاجم مذيع الجزيرة جمال ريان ويصفه بكلب الروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.