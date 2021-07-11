تراند الفن: هل ستظهر نتائج المواد بعد امتحانها بصورة منفردة؟.. وزير التعليم يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أولياء الأمور بشأن ظهور نتيجة امتحانات مواد الثانوية العامة فور تأديتها.

ورد الوزير، عبر جروب “محبي طارق شوقي”، في تطبيق” واتساب”، قائلًا “لا، لن يحدث ذلك وسنعلن بعد انتهاء الامتحانات بالكامل”

فيما تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020، وذلك بمقر مدرسة “الخديوية الثانوية” بإدارة السيدة زينب التعليمية.

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