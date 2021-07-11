تراند الفن: بيراميدز يهنئ الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - هنأ نادي بيراميدز شقيقه نادي الرجاء المغربي بمناسبة حصوله على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على الشقيق الجزائري نادي شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي البطولة.

وهنأ بيراميدز على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شقيقه المغربي قائلا:” يتقدم نادي ⁧‫#بيراميدز‬⁩ بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق عقب التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية، ‏تنافسنا سويًا بشكل شريف وقوي خلال البطولة، وذهب اللقب لكم في النهاية، وتلك هي كرة القدم، ‏تهانينا مرة أخرى ولنا لقاء في المواعيد القارية المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.