تراند الفن: مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وذوي النشاط الإجرامي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، ويقيم بدائرة بنجع حمادى بمحافظة قنا، وسبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين “سرقة بالإكراه وقتل ومقاومة سلطات” ومحكوم عليه فيها بـ “السجن المؤبد والإعدام” مختبئًا بإحدى الشقق السكنية المستأجره بنجع حمادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه، وعُثر بجواره على “بندقية آلية – 8 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”.

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