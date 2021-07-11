- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : قال رئيس شركة Guggenheim Investments، سكوت مينيرد في مقابلة مع شبكة “CNBC” إنه لن يكون في عجلة من أمره لشراء العملة المشفرة.
وأضاف أنه لا يوجد سبب يدفع المستثمرين لشراء بيتكوين في الوقت الحالي، حيث يرى أن أكبر عملة مشفرة في العالم في خضم انهيار قد يصل بها إلى مستوى 10000 دولار.
وقال مينيرد “عندما ننظر إلى تاريخ العملات المشفرة وننظر إلى أين نحن.. أعتقد حقاً أن هذا ربما يكون انهياراً، وهو ما يعني هبوط الأسعار بنسبة 70-80%، ما قد يدفع بيتكوين إلى مستويات بين 10 إلى 15 ألف دولار”.
مينيرد الذي توقع في ديسمبر الماضي، وصول سعر بيتكوين إلى 400 ألف دولار، قال أمس خلال المقابلة مع شبكة “CNBC”: “لن أكون في عجلة من أمري لشراء بيتكوين ولا أرى أي سبب لامتلاكها الآن”. “إذا كنت ستصبح مضارباً، فتوقع أنه يتجه هبوطياً”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مستثمر كبير يحذر: بيتكوين تنهار وستصل لهذا المستوى! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.