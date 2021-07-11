تراند الفن: مستثمر كبير يحذر: بيتكوين تنهار وستصل لهذا المستوى!

صحيفة المرصد : قال رئيس شركة Guggenheim Investments، سكوت مينيرد في مقابلة مع شبكة “CNBC” إنه لن يكون في عجلة من أمره لشراء العملة المشفرة.

وأضاف أنه لا يوجد سبب يدفع المستثمرين لشراء بيتكوين في الوقت الحالي، حيث يرى أن أكبر عملة مشفرة في العالم في خضم انهيار قد يصل بها إلى مستوى 10000 دولار.

وقال مينيرد “عندما ننظر إلى تاريخ العملات المشفرة وننظر إلى أين نحن.. أعتقد حقاً أن هذا ربما يكون انهياراً، وهو ما يعني هبوط الأسعار بنسبة 70-80%، ما قد يدفع بيتكوين إلى مستويات بين 10 إلى 15 ألف دولار”.

مينيرد الذي توقع في ديسمبر الماضي، وصول سعر بيتكوين إلى 400 ألف دولار، قال أمس خلال المقابلة مع شبكة “CNBC”: “لن أكون في عجلة من أمري لشراء بيتكوين ولا أرى أي سبب لامتلاكها الآن”. “إذا كنت ستصبح مضارباً، فتوقع أنه يتجه هبوطياً”.