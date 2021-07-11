تراند الفن: نيمار يقود تشكيل البرازيل الأساسي لمواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه الأرجنتين، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا.

يأتي التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ماركينيوس – تياجو سيلفا – دانيلو – لودي.

خط الوسط: فريد – كاسيميرو – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: نيمار – ريتشارلسون – إيفرتون.

وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب بيرو، بنتيجة هدف دون رد.

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