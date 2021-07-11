تراند الفن: “البترول” تستهدف تدشين 450 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز قبل نهاية 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تستهدف وزارة البترول إنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالي، ضمن خطة المشروع القومي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

وحسب بيان للوزارة اليوم، جار إنشاء 450 محطة لتدخل الخدمة تباعًا خلال الشهور القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التعاقد على 10 محطات مُتنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضي، لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة، وكذلك في المناطق التي لا تتوفر بها الخدمة حاليًا، وهناك 340 محطة تُقدم خدماتها على مُستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حاليًا.

وتُمثل المبادرات الحالية فرصة مُتميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعي للسيارات، وهو ما تُقدمه المُبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التي تشهد تعاونًا بين وزارات (البترول، المالية، التجارة، الصناعة، والبنك المركزي) في سبيل تحقيق أكبر استفادة للمواطن لإحلال سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التي تُقدمها شركات الغاز الطبيعي للسيارات للراغبين في تحويل سياراتهم، من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية.

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