شوف أشتري بنصف السعر من العثيم أقوى عروض وتخفيضات العثيم

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عمر شويل - جدة أقوى العروض وتوفير أكثر هذا هو شعار شركة العثيم الشهيرة بالمملكة السعودية، ومن المعروف أنها أكثر الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة تقدم عروض وتخفيضات مميزة، والجدير بالذكر أن شركة العثيم تقدم بطاقة اكتساب والتي سوف تتمكن من خلالها الحصول على رصيد مع كل مشتريات لك، و خلال هذه الفترة أشتري بنصف السعر من العثيم سوف نقدم لك من خلال هذا أبرز هذه التخفيضات.

أشتري بنصف السعر من العثيم أقوى عروض وتخفيضات العثيم

يمكنك شراء الكثير من المنتجات من العثيم هايبر بأسعار لاتقارن حيث أن التخفيضات تصل إلى 50%، تقدم عروض على زيت والسكر والأرز، والمنظفات المنزلية، واللحوم والخضروات المجمدة، ومنتجات الألبان والحلويات، والكثير من المنتجات والسلع التي يبحث عنها الجميع.

أشتري اللحوم المجمدة بنص الثمن مع العثيم

البروتين شئ أساسي في الوجبات التي تناولها كل فرد نظراً إلى فوائده العديدة مذاقه الشهي، واللحوم تساعد السيدات دائمًا في تحضير طعام فاخر وشاهي بطريقة سريعة وبدون مجهود، وشركة العثيم تقدم أجود وأفضل أنواع اللحوم المجمدة بتخفيضات رائعة.

يمكنك شراء صدور دجاج من شركة داري وزن 2 كيلو جرام بسعر 46.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.

و أوراك دجاج من شركة ساديا وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

كرتونة دجاج مجمد من شركة ساديا وزن 1200 جرام بسعر 128.95 ريال بدلاً من 160 ريال.

ودجاج مخلي من العظام من شركة ساديا وزن 2.5 كيلو بسعر 47.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال.

عروض مميزة على المنظفات المنزلية

الحرض على تنظيف المنزل دائمًا من الأشياء الضرورية جداً التي تساعد في الوقاية من الإصابة من العديد من الأمراض المعدية فيجب تنظيف وتطهير المنزل ولكن المنظفات أصبحت باهظة الثمن، ولذلك تقدم شركة العثيم خلال الأيام أعم وأقوى العروض على المنظفات المنزلية.