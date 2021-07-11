تراند الفن: حضور جياني إنفانتينو مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواجهة منتخبي البرازيل والأرجنتين، والتي تقام حاليا على ملعب ماراكانا، في إطار منافسات نهائي كوبا أمريكا.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى دور النهائي بعد الفوز على كولومبيا عن طريق ركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب البرازيل بعد الفوز على بيرو بنتيجة هدف دون رد.

يذكر أن منتخب البرازيل هو بطل النسخة الماضية من كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون رد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.