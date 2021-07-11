تراند الفن: فأل خير لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين، في إنهاء الشوط الأول متقدما على حساب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا.

و‏لم يخسر أي منتخب نهائي بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد تقدمه بالنتيجة في الشوط الأول منذ 23 يوليو لنسخة عام 1995.

ويعد منتخب البرازيل هو بطل النسخة الماضية من كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، لتحقيق أول بطولة له مع منتخب بلاده، حيث قد خسر 5 نهائيات من قبل في البطولات الكبري “كأس العالم – كوبا أمريكا”.

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