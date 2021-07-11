تراند الفن: أحمد كشري: كنا الأحق بالفوز أمام بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تحدث أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن مواجهة بيراميدز الأخيرة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

وقال كشري في تصريحات تليفزيونية: “كنا الأفضل والأخطر على مدار شوطي المباراة، وتقدمنا مرتين لكننا لم ننجح في الحفاظ على التقدم، كما فرضنا السيطرة منذ البداية ونجحنا في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة التاسعة عن طريق مصطفى البدري لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا هدف التعادل، ثم سجل البدري مجددًا لكن عاد فريق بيراميدز في العشر دقائق الأخيرة”.

وأضاف: “بشكل عام راضِ عن آداء اللاعبين وعن النقطة في ظل فارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين”.

وأتم: “تسلمت مهمة تدريب فريق الإنتاج الحربي في ظروف صعبة للغاية بعد تولي أكثر من مدير فني مهمة الفريق، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري الممتاز”.

ويذكر أن الإنتاج الحربي فى المركز الأخير من مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة.

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