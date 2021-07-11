تراند الفن: منتخب الأرجنتين يُنهي الشوط الأول بهدف في شباك البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - نجح منتخب الأرجنتين، في إنهاء الشوط متقدما على حساب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا.

وسجل انخيل دي ماريا هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من دي باول لاعب وسط التانجو.

وسيطر المنتخب البرازيلي على معظم أحداث اللقاء، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.

ويعد منتخب البرازيل هو بطل النسخة الماضية من كوبا أمريكا، وذلك بعد الفوز على حساب منتخب بيرو في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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