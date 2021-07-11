تراند الفن: عدد من أهالي بلوشستان يبرحون مدير دائرة الكهرباء بالضرب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد:تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مدير دائرة الكهرباء في بلوشستان للضرب المبرح من جانب عدد من الأهالي.

وأظهر الفيديو لحظة قيام الأهالي بسحب مدير دائرة كهرباء بلوشستان إلى فناء خارج المبنى، وضربه بشكل مبرح، وتوجيه اللكمات له في وجهه.

جدير بالذكر أن منطقة بلوشستان الخاضعة لسيطرة إيران تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وسط غضب عارم في صفوف الأهالي.

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