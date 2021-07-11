تراند الفن: غزل المحلة يتمرن على فترتين استعدادًا للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قرر خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة خوض التدريبات الجماعية اليوم الأحد علي فترتين صباحًا ومساءا استعدادًا لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي المدير الفني لاستغلال عدم وجود مباريات في الوقت الحالي لغزل المحلة، في تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، ومن المقرر أن يتدرب اللاعبين في التاسعة صباحًا، والخامسة عصرًا.

ويحل غزل المحلة ضيفًا علي الزمالك بالجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 3/8.

ويخوض الفريق المحلاوي مواجهتين وديتين مع إنبي يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، علي ملعب بتروسبورت الفرعي، ومصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو علي ملعب الدفاع الجوي الفرعي، إستعدادا للمواجهة المرتقبة مع الزمالك.

ويحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهما من 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة، وتلقي الهزيمة في 9 مواجهات، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 61 نقطة.

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