تراند الفن: رسميًا.. ميسي يسجل رقمًا تاريخيًا في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - سجل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا تاريخيًا في بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام البرازيل، والتي تقام حاليا على ملعب ماراكانا، ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا.

وأصبح ليونيل ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، وذلك برصيد 34 مباراة.

ويسعى ميسي، لتحقيق أول بطولة له مع منتخب بلاده، حيث قد خسر 5 نهائيات من قبل في البطولات الكبري “كأس العالم – كوبا أمريكا”.

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