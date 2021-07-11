تراند الفن: معركة شرسة بين “جمل” و”حصان” في منطقة صحراوية بدولة خليجية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق معركة شرسة بين “جمل” و”حصان” في منطقة صحراوية بإحدى الدول الخليجية. وأظهر الفيديو لحظة هجوم الجمل على الحصان وإسقاطه أرضًا بقوه ومحاولة عضه من رقبته، ومن ثم إحكام السيطرة عليه بوضع قدمه على رقبته. وأبان المقطع أن الشخص الذي وثق المعركة تدخل لفك الاشتباك بين الجمل والحصان، لينهض الأخير من الأرض ويفر من المكان ويلاحقه الجمل.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/23.mp4

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