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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق معركة شرسة بين “جمل” و”حصان” في منطقة صحراوية بإحدى الدول الخليجية.
وأظهر الفيديو لحظة هجوم الجمل على الحصان وإسقاطه أرضًا بقوه ومحاولة عضه من رقبته، ومن ثم إحكام السيطرة عليه بوضع قدمه على رقبته.
وأبان المقطع أن الشخص الذي وثق المعركة تدخل لفك الاشتباك بين الجمل والحصان، لينهض الأخير من الأرض ويفر من المكان ويلاحقه الجمل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معركة شرسة بين “جمل” و”حصان” في منطقة صحراوية بدولة خليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.