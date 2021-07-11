أروع رسائل عيد الأضحى المبارك التي نقدمها للخطيب و الخطيبة

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عمر شويل - جدة أروع رسائل عيد الاضحى المبارك التي نقدمها للخطيب و الخطيبة، تعد الأعياد الدينية من المناسبات السعيدة التي يحتفل بها الجميع ، حيث يشارك فيها الأهل و الاحباب و الأصدقاء ، الكبار و الصغار ، و يحتفل كل عيد عن العيد الآخر في الاحتفال ، و لكن تجمعهم الفرحة و السعادة التي نجدها في وجوه الجميع ،لذلك نعمل على تقديم أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى، لتكون وسيلة للتعبير عن المشاعر التي تكمن في داخل كل إنسان ، و يحرص الجميع على الاحتفال بها ، لأنها واجب على كل مسلم ، و يختلف موعد عيد الاضحى المبارك عن كل عام.

عبارات جديدة عن عيد الاضحى

كل سنة و أنتم طيبين ، يا أجمل ناس على قلبي ، ربنا يبارك فيكم و يسعدكم.

اليكم كل سنة و أنتم في فضل من الله ، كل عام و أنتم في رعاية الله وحفظه.

كل سنة و أنتم سبب الفرحة و السعادة في حياتي ، دائما أجدكم في وقتي أزماتي.

اليك كل سنة و أنتم معايا ، و جوا قلبي و هناي.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك للخطيب و الخطيبة

كل سنة و أنت طيب حبيبي ، كل سنة و أنت أجمل نصيبي، ربنا يخليك و تفضل طول العمر في حياتي.

و أنت معايا يا غالي، و السنة الجاية تكون قصادي و أبو عيالي.

اليكم كل سنة و أنت بخير ، يا أجمل حاجة في الدنيا ، ربنا يخليك ليا.

كل سنة و أنتى طيبة حبيبتي ، أجمل عيد في حياتي أنك معايا.

و أنتى طيبة يا روحي ، دائما تخففي عني ألمي و جروحي.

كل سنة و أنتى أجمل ملاك ، ربنا يخليك ليا ، يا قلبي و روحي.

كل عيد و أنتى طيبة و سعيدة ، ربنا يجعل حياتك كلها أجمل الأعياد.

و بذلك نكون قدمنا لكم أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعل الله أيامكم سعادة و فرح ، و رفع عنا البلاء، و تعود الحياة إلى الراحة و الأمان ، و أن يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين ، و يحقق لكل إنسان أحلامه التي طال انتظارها منذ وقت طويل.