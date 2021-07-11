تراند الفن: النقل الدولي واللوجستيات: إعادة إجازة دبلوما الفياتا في شحن البضائع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية إعادة إجازة دبلوما الفياتا للمرة السادسة بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أعلن المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة إعادة إجازة منظمة الفياتا للشعبة والاكاديمية لتدريس الدبلوما، مضيفًا أن الشعبة والاكاديمية قادران علي تقديم دبلومة الفياتا في الشحن الدولي وهي دبلومة عالمية في الشحن تشمل كافة المتغيرات التي طرأت علي صناعة الشحن.

وأضاف القاضي، ”الإجازة كل عامين لا تدعونا للقلق لأن في حقيقة الامر مصر متفوقة في المجال اللوجيستي واحد أهم ذلك النجاح الأسباب هو التعاون مع الاكاديمية برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار الداعم لمثل تلك المشروعات بقوة فهو لا يتواني عن دفع مثل تلك المبادرات التي تعود بالنفع علي العالم العربي كله كما أن لدينا وفرة في العاملين ونقوم بتصدير موظفين إلى دول الخليج فمن المهم أن تكون قادر على الحصول على مؤهل مصدق عليها من قبل الهيئة الدولية للشحن ووكلاء الشحن، وهي منظمة الفياتا ونحن نقدم الخدمة ايضا للدول التي ليس لديها فياتا دبلومة.

واشار القاضي، أن وفد من الشعبه والأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا، ناقش خلال جلسات عديده مع ممثلي منظمة الفياتا، بهدف وضع الخطوط العريضه لتدريس الدبلومة وحققنا تعاون كبير فيما يخص دبلوم الفياتا لنقل المعرفة إلى الاجيال القادمة، فيما تساهم منظمة الفياتا تساهم بصورة كبيرة في تنظيم النقل الدولي واللوجستيات في العالم، حيث أن الدبلوما تتكون من 14مادة متخصصه في صناعة النقل الدولي والتي تكفل معرفة كل مايدور بالقطاع،من ناحيه أخري وجه المهندس مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، بالشكر القاضي بالشكر الخاص لاحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية علي دعمة المتواصل للشعبة، كما تقدم بالتهنئة الخاصة له لفوزة رئيسا لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط و دعمة المتواصل للقطاع الخاص.

من جانبها قالت الدكتورة سارة الجزار كليه النقل الدولي واللوجستيات بالاكاديميه العربيه أن الدبلوما تعمل على نفس المستوى من كفاءة التدريس بأي بلد اخر بالعالم في الخارج مضيفه “لقد بدأنا في تطوير المواد في مصر عندما لاحظنا هذا على الرغم من أن مصر كانت واحدة من أولى الدول في العالم لديها مناهجها التعليمية تم التحقق من صحتها من الفياتا عام 2008، مشيرة إلي أن عدد الدارسين بمصر يبلغ حوالي110 دارس ( 33 دارس من الصناعه و 77 طالب اكاديمية )، فيما يصل إجمالي الحاصلين علي الدبلوما في مصر منذ بدايتها هو 1850 دارس هؤلاء الدا يس منخرطين في سوق العمل بنجاح.

وقالت الجزار، قمنا بإرسال ملف مواد الدورة التدريبية لإعادة التحقق والإجازة لدبلوما الفياتا إلى اللجنة المخصصة للمراجعة بمنظمة الفياتا، فيما شارك في المناقشه المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، وخالد صبري نائب رئيس الشعبة والمهندس أحمد مصطفي عضو مجلس الادارة ونائب رئيس الفياتا والدكتورة أميرة شوقي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، والدكتور اسلام حنفي والدكتور احمد شعلة، جدير بالذكر أن الموافقه علي الإجازة تأتي للمره السادسة، والتي تنجح فيها الشعبة والاكاديمية بالحصول علي الإجازة لتدريس الدبلوما الفياتا، والتي تعد تحدي نظرًا للتغيرات التي تشارك فيها فيما يخص المناهج، والاضافات التي يتم اقتراحها سواء من الشعبه أو الاكاديميه العربيه، حيث أن الدبلومة تخدم الصناعة بشكل اساسي، فيما أشادت الجزار، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة في عدد من الدورات التي تقيمها الاكاديمية مما يصب في خدمة قطاع الصناعة بصفة عامة والتصدير بصفة خاصة.

من جانبه قال ستيفان ماك درموت رئيس لجنة التعليم والتسويق بمنظمة الفياتا العالمية، أن العرض التقديمي الذي تقدمت به الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي للشحن اللوجستيات والطاقم المعاون لها كان مثالا ودرسا لباقي الدول في التدريس العصري للدبلوما لقد استفدنا منه وسوف نقوم بتوزيع جانب منه إلى البلدان الاخري.

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