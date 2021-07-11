تراند الفن: اليوم.. “المحامين” تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ16 نقابة فرعية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تعقد نقابة المحامين، اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

وتعقد الجلسة لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح.

يشار إلى أن الحضور إلى مقر جلسة حلف اليمين في تمام الساعة 9 صباحًا.

كما تعقد النقابة العامة جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، يوم 14 يوليو، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وتعقد الجلسة لنقابات: المنوفية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، طنطا، المحلة الكبرى، كفر الشيخ، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.